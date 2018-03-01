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01 Mart 2018 Perşembe
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    • Kadınlar İYİ Parti’de buluştu

    İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları, Genel İdare Kurulu üyesi İlay Aksoy ve parti kurucuları Emine Küçükali ve Şahin Aslantaş’ın da katılımıyla parti binasında kadın basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

    01 Mart 2018 Perşembe 13:32
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    Kadınlar İYİ Parti’de buluştu

    Haber: Esra Öztürk

    Her hafta bir ili ziyaret eden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi İlay Aksoy ve parti kurucuları Emine Küçükali ve Şahin Aslantaş, İYİ Parti Bolu İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Mehmet Aydın ve Merkez İlçe Ahmet Yılmaz ve teşkilatları da hazır bulundu. Kadınlara özel düzenlenen kahvaltı da bir konuşma yapan Genel İdare Kurulu üyesi İlay Aksoy, “Kadından ve çocuktan sorumlu sosyal politikalarda genel başkan yardımcısıyım. Gittiğimiz her yerde kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gittiğimiz her ilde öncelikle kadın gazetecilerle bir araya geliyoruz. Çünkü görünmeyen bir kahraman ordusudur kadınlar. Gazetecilik zaten başlı başına çok zor, şu an ülkemizin içinde bulunduğu ortamda daha da zor bir meslek haline geldi. Biz iktidarımızda öncelikle basının özgürlüğünü savunuyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Gazetecileri dinlemek onların sorunlarını dile getirmek parti politikamızda öne çıkan bir unsurdur. Arkasından baroların çocuk ve kadın hakları bürosunu ziyaret ediyoruz. Çünkü biz iktidara geldiğimizde Türkiye’nin yeniden normalleşmesi için bir basın özgürlüğü bir de adaletin birlikte getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

    “TÜRKİYE’DE KADIN KOLLARI OLMAYAN TEK PARTİYİZ”

    Biz partimizde bir kadın kolları kurmadık. Bunun nedeni kadınlarımız eşittir bundan dolayı kadınlarımız ayırmak istemedik. Çünkü mücadele her zaman kadınlarla birlikte olur. Bizi diğer partilerden ayıran özeliğimizde budur. Kadının varlığı bizim partimiz için çok önemli bir unsurdur. Biz Türkiye’yi kadınların varlığıyla yeniden kalkındırmak istiyoruz. Ayrıca bir diğer unsur ise bizim iktidarımızda ilk 5 yıl içerisinde eğitim seferberliği başlatılacak. 45 yaş altı tüm kadın ve erkekler yüzde yüz okur yazar seviyesine getireceğiz. Duyduğumuz kadarıyla bazı partilerde bir eğitim seferberliği başlatmışlar. 16 senelik bir iktidardan sonra bu seferberliği başlatmak hiç inandırıcı gelmiyor. Demek ki biz doğru şeyler söylüyoruz ki onlara iyi bir fikir vermişiz. Son olarak ta çocuk istismarı konusuna değinmek istiyoruz. Biz çocukları da bir birey olarak görüyoruz. 18 yaş altı tüm çocuklar devletin koruması ve sorumluluğu altındadır. Bizim iktidarımızda muhakkak devlet ve hükümet birbirinden ayrılacak. Çünkü devletin asli görevi ayrıdır hükümetin ayrı. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuk istismarı çok komplike bir sorundur. Şimdilerde gündeme gelen kısırlaştıralım gibi basit bir çözümle asla olacak bir şey değildir. Bizim iktidarımızda çok daha kompleks bir şekilde yapılacaktır. Çocuklarımıza anaokulundan başlamak üzere bir eğitimle kendi haklarını öğreterek korumaya teşvik edeceğiz. Bunun yanı sırada çok ciddi kanunlarla güvenceye alınacaktır” dedi. Kahvaltının ardından İyi Parti il ve ilçe teşkilatları, Genel İdare Kurulu üyesi İlay Aksoy ve parti kurucuları Emine Küçükali ve Şahin Aslantaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateşi, Başoğlu Kablo’da çalışan işçileri ve Bahçelievler Muhtarlığını ziyaret etti.

    Anahtar Kelimeler: İYİ, Parti, Il, Ilçe, Teşkilatları

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