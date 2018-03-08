Haber: Kasım ŞAHİN

Tüm ülke genelinde olduğu gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği Bolu’da da gerçekleştirildi. Bolu Kadın Dayanışmasının yürüyüşüne Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, daire müdürleri ile kadın ve erkekler katıldı. Bolu Belediyesi önünde Belediye bandosu eşliğinde mehter ve 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde yürüyüşe geçen grup Atatürk Anıtına kadar geldiler.

Vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde yürüyen kadınlara yol kenarlarında bekleyen ve bu anı cep telefonlarına kaydeden halkın desteğini alan kadınlar STK Başkanları olan kadınlarla birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktıktan sonra, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulup istiklal marşı söylediler.

SAYGISIZCA DAVRANDILAR

Saygı duruşunun yapıldığı ve istiklal Marşının söylendiği sırada bazı vatandaşların duyarsızlığı ve vurdum duymazlığı ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar saygısız bir şekilde yürümeye devam ederken bir kadın ve erkeğin oturdukları banktan kalmadıkları tespit edildi.

28 GÜNDE 48 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Günü anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hacer Aşık, 28 günde 48 kadının öldürüldüğünü belirterek; “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde emeklerini hayatta kalmak adına harcıyorlar. Sadece şubat ayında 28 günde tam 47 kadın öldürüldü. Kadın toplumda yer edinme, saygınlık kazanma çabası dışında hayatta kalma çabası harcıyor. Daha dün belediye meydanından Suriye’de ki savaşta ölen, tecavüze uğrayan, hapishanelerde işkence gören hemcinslerinin sesi olmak adına bir otobüs Bolulu kadını sınırlarımıza uğurladık. Savaş Suriye’de deme lüksümüz yok. Dünyanın neresinde zulüm, ölüm, işkence varsa tepki vermemiz insanlığımızın göstergesidir” diye konuştu.