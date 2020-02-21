Kadınlar üretip instagramdan satacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Bağışçılar Vakfı'nın "Kadına ve Eğitime Destek" hibe programı çerçevesinde açılan proje yarışmasında, ZİÇEV ve Türk Kadınlar Birliğinin "Zehra Ana Kumbarası İle Güçlü Kadın Mutlu Gelecek" projesi kabul edildi. Kabul edilen Zehra Ana Kumbarası İle Güçlü Kadın Mutlu Gelecek projesi kapsamında katılımcılar için sosyal girişimcilik projelerine örnek teşkil eden bir kuruluşa gezi düzenlenecek. Katılımcılara ayrıca ‘empati yapıyorum-sosyal girişimimle çözüm üretiyorum’, fotoğraf çekme, ürün paketleme, ürün maliyeti ve kar hesabı yapma, internet satışı gibi eğitimler de verilecek.

Öte yandan proje ile açılacak Zehra Ana Kumbarası instagram hesabından ürünlerin satışı yapılıp kadınların gelir elde etmesi ve bu gelirin küçük bir miktarının ZİÇEV'e bağış yapılarak sosyal sorumluluk projesinde görevi almaları, farkındalık yaratılması sağlanacak. İzzet Baysal Mahallesi Muhtarı Erkan Mutlu'nun özverili katkılarıyla mahallede ikamet eden ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği proje İzzet Baysal Mahallesi Zümrüt Evler Sitesi toplantı odasında öğretmen Sabire Demir ve Emine Atıcı Yalçın’ın "Amugurimi (örgü oyuncak) kursu” ile başlatıldı.