Kadınlar yürüyor

Haber: Erdal TANRIVERDİ

25 Kasım Pazartesi günü saat 16.45’de İzzet Baysal Caddesi İzzet Baysal Anıtı önünde toplanıp, 17.15’de yürüyüşe gerçekleştirileceğini belirten Bolu Kadın Platformu adına Eğitim Sen Kadın Sekreteri Sevcan Altun Bozoğlun şunları söyledi; “Eğitimde, kamusal alanda, sokakta her geçen gün hayatımız dini referanslarla, erkek diliyle şekillendirilmeye çalışılıyor. Gericilik karabasan gibi kadınların üzerine çökmeye devam ediyor. Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, uzatılan her dil kadın katliamlarına meşruiyet üretiyor, adeta kadın katliamı yaşanıyor .2019 'un Eylül ayında 53 kadın, Ekim ayında 36 kadın katledildi” dedi,

''Yaşamak istiyoruz!"

Bozoğlan, açıklamasının sonunda; “Artık bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Laik bir yaşamı, sözümüzü örgütleyebilme, hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı, birikimimiz ve haklılığımızdan aldığımız güç ile mücadele etmeye devam devam ediyor, herkesi sesimize ses katmaya çağırıyoruz. ‘Herkesten bir çıt çıksa dünyanın duymazdan gelemeyeceği bir koro olacağız’ Mirabel Kardeşler” açıklamasında bulundu.