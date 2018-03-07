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07 Mart 2018 Çarşamba
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    • Kadınlar yürüyor

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Bolu Kadın Dayanışması yürüyüş düzenliyor. Saat 12.30’da belediye önünden başlayacak olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar yürüyüşü Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla gün kutlanacak.

    07 Mart 2018 Çarşamba 10:49
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    Kadınlar yürüyor
    Haber: Kasım Şahin

    Yürüyüşün ardından Bolu Kadın Dayanışması Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir panel ve kokteyl düzenleyecek. Panele kadının hukuksal hakları konusunda Avukat Fatma Kubilay, kadın sağlığı konusunda Doç Dr. Ümmügül Üyetürk, kadın ve yaşlılık hakkından Yard. Doç. Zuhal Güler birer konuşma yapacaklar.

    Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün halk oyunları ekibi gösteri yapacak. Bu gösterini ardından Cumhuriyet İlkokunda hizmetli olarak görev yapan Nuran Kaya’ya kadın emek hizmet ödülü verilecek. Program verilecek kokteyl ile son bulacak. Konu hakkında Bolu Kadın Dayanışması adına bir açıklama yapan Güllü Yaman; “Bu önemli günümüzde hiçbir siyasi parti gözetmeksizin tüm kadınlarımızı bu yürüyüşe ve panele davet ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle başta çalışan kadınlarımızın gününü kutlarken sadece 8 Martta değil yılın on iki ayından ülkemizin her yerinde şiddet gören kadınlarımızın yanında olduğumuzu bildiririz. Kadına ve çocuklarımıza yapılan şiddeti ve cinsel istismarı şiddetle kınıyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: 8, Mart, Dünya, Emekçi, Kadınlar

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