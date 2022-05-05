Kadınlara hakareti adet haline getirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilgili yaptığı paylaşımı tepki çeken ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından kadınlara hakaret ettiği için ihraç edilen Düzce’ye bağlı Kaynaşlıİlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, bu kez de Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarına getirilen kadın sanatçıdan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi. İlçeBelediye Başkanı Birol Şahin, futbolda ikinci lige yükselen Düzcespor'un düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasına tepki gösterdi. Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceliye yakışmaz! Düzce muhafazakâr bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan!!!” diye yazdı.

"BAYAN DEĞİL KADIN"

Twitter hesabından Şahin’in sözlerini alıntılayan Seçkin şunları söyledi: “Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var? Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?

Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin… Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ!

Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınıztag’ine destek bekliyorum. Müzik susmasın, biz susmayalım. Kalın sağlıcakla.”

MHP ŞAHİN'İ İHRAÇ ETMİŞTİ

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandıkları müsabakanın ardından hedef almıştı. Şahin, üniformaların İslam’a uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' savunmuştu. Paylaşımına tepki yağan Şahin, MHP'den ihraç edilmişti. Şahin’in bu davranışı can çıkar huy çıkmaz dedirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 12:00