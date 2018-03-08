Haber: Aysun Beykoz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Aydın Baruş şu mesajı yayınladı; “ Toplumsal yapımızın ve aile bütünlüğümüzün teminatı olan kadınlar başarılı ve mutlu nesillerin yetiştirilmesinde de şüphesiz ki en önemli paya sahiptir. Ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlar ve gelişmelerde en önemli rolü üstlenen kahraman kadınlarımız; kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman da vatanının kurtuluşunda asla unutulmayacak feragat ve fedakârlıkların timsali olmuşlardır. Ülkemizin terörle mücadelesinde evlatlarını ebediyete uğurlayan şehit annelerinin metaneti ve 15 Temmuz’da korkusuzca meydanlara atılan kadınlarımızın cesareti her türlü takdirin üstündedir. Bugün ekonomik bakımdan kalkınmış ve medeniyet yarışında öne çıkmış ülkelere baktığımızda, sosyal statü bakımından kadına hak ettiği değeri veren toplumlar olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ve özellikle de son yıllarda siyasi haklar, çalışma hayatı, eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında kadınlarımızın temel haklarını ve toplumsal konumunu güçlendirmek için reform niteliğinde çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler neticesinde, kadınlarımızın eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanında önemli roller üstlendiklerini ve ülke kalkınmasına çok önemli katkılar sunduklarına şahit olmaktayız. Bütün bu düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi yanında, toplumun tüm bireylerinin de cinsiyet ayrımcılığına ve kadına şiddete karşı mücadele etmesi, aynı zamanda kadınlarımızın da kendilerine sağlanan hakları cesaretle savunmaktan vazgeçmemesiyle mümkün olacaktır. Bu vesileyle, ülkemizin istiklal ve demokrasi mücadelesinde şehit olan kadınlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayattaki en değerli varlıklarını vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”