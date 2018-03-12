Haber: Kasım ŞAHİN

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hafta sonunda bir kahvaltı düzenleyen Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi Kadın Kolları üyelerini konuğu Prof. Dr. Fatma Sırmatel oldu. Sırmatel, kahvaltıda kadınların sorunlarını dile getirerek; “Kadınlar artık susmayacak. Hem mutfakta hem de iş alanında kadınlar hep ön planda olacaklar. Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarına hayır diyoruz” dedi. Sırmatel’e katılımından ve desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Kahvaltıya Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman’da, kadının ikinci plana atılmasının çok yanlış olduğunu vurgulayarak; “Kadınlar bizlerin baş tacıdır. Kadınlarımızı sadece bir günde değil her gün anmamız ve onlara gereken değeri vermemiz gerekir. Ne kadınsız ne de erkeksiz bir toplum olabilir. Maalesef toplumuzda kadına farklı gözlerle bakılıyor. Sadece Şubat ayında 47 kadınız töre ve namus cinayetlerine kurban gitmiştir. Bu vahşetin artık durmasını istiyoruz” diye konuştu.

Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Gül Yılmazdemir’dedavetlilere yaptığı hoş geldin konuşmasında; “Türk Eğitim Sen varsa ümit vardır dedik. Türk Eğitim Sen varsa tüm çalışanlar güvendedir dedik. Sizden aldığımız güçle yarınlarımız daha güçlü ve güvenli olacak. Ancak kadınların olmadığı bir toplumda hiçbir şey olmaz. Bizler dövülen, öldürülen, darp edilen, tecavüze uğrayanlar değil üreten ve ülkemize katkıda bulunanlar olmak istiyoruz. Biz kadınlar ikinci sınıf insanda değiliz. Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddete karşıyız” dedi.