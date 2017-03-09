Haber: Aysun BEYKOZ

Fidan dikme mevsiminin başlaması ile birlikte, ilçenin daha yeşil bir hale gelmesi için fidan dikim çalışmalarına başlandı. CHP Bolu İl Başkanı Kazım KARSU ve Belgin ÖZER ailesinin katkılarıyla, belediyeye hibe edilen 3500 adet çam fidanının dikimi ilçenin Sarıböğet mevkiinde jandarma hatıra ormanının bir bölümüne dikilmeye devam edilmektedir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının gününü kutladılar ve belediye tarafından düğün salonunda kutlama ve anma programı düzenlendi. Programa büyük bir bölümünü kadınların temsil ettiği CHP Bolu İl Yönetim Kurulu üyeleri ile ÇYDD yöneticileri katıldı. Program saat 14.00 de saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Yapılan açılış konuşmaların ardından hazırlanan slayttın sunumu yapıldı. Programa katılan kadınlara Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ ve belediye personeli ile konuklar tarafından karanfil hediye edildi. Yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu program Pasta ve meyve suyu ikramıyla program sona erdi. Devam etmekte olan çam fidanlarının dikimi alanına misafirlerle birlikte gidilerek fidan dikimi gerçekleştirildi.