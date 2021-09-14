Kadınların kavgası karakolda bitti





Haber: Okay Özcan

İlimizde iki kadın arasında çıkan kavga mahalleyi ayağa kaldırdı. Sağlık Mahallesinde aynı apartmanda oturan 2 çocuk annesi S.C. ile bir çocuk annesi A.T., asansöre binme konusunda tartışmaya başladı. Ağız münakaşasının ardından saç saça baş başa kavgaya tutuşan iki kadını komşuları güçlükle ayırırken, olay yerine asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sonrası S.C. Köroğlu Ünitesine, A.T. ise Eğitim Araştırma hastanesine götürülerek, sağlık raporu alındı.

Birbirlerinden davacı ve şikayetçi olan S.C. ile A.T., alınan sağlık raporunun ardından, Bahçelievler Polis Merkezine getirilerek, ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kavga nedeniyle Sağlık Mahallesinde heyecanlı dakikalarda yaşandı.