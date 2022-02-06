Kadınların sayısı erkeklerden fazla



Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bolu’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 5 bin 212 kişi artarak 320 bin 14 kişiye ulaştı. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi” sayısı 2021 yılında Bolu’nun nüfus yoğunluğu 38 oldu. Bolu’da yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde -4,2 iken, 2021 yılında binde 16,42’e yükseldi. Bolu’da yaşayan 320 bin 14 kişinin 234 bin 554’ü il ve ilçe merkezlerinde, 85 bin 460’ı belde ve köylerde yaşıyor.

BOLU’DA KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA

TÜİK tarafından alınan bilgilere göre Bolu’da erkek nüfus 158 bin 580 kişi olurken, kadın nüfus 161 bin 434 kişi oldu.