Kadınların sayısı erkeklerden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Bolu’da kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla daha fazla olduğu görüldü.

Kadınların sayısı erkeklerden fazla


Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bolu’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 5 bin 212 kişi artarak 320 bin 14 kişiye ulaştı. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi” sayısı 2021 yılında Bolu’nun nüfus yoğunluğu 38 oldu. Bolu’da yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde -4,2 iken, 2021 yılında binde 16,42’e yükseldi.  Bolu’da yaşayan 320 bin 14 kişinin 234 bin 554’ü il ve ilçe merkezlerinde, 85 bin 460’ı belde ve köylerde yaşıyor.

BOLU’DA KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA

TÜİK tarafından alınan bilgilere göre Bolu’da erkek nüfus 158 bin 580 kişi olurken, kadın nüfus 161 bin 434 kişi oldu.

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

MERKEZ

217.935

107.396

110.539

DÖRTDİVAN

6.540

3.203

3.337

GEREDE

33.833

16.894

16.939

GÖYNÜK

14.679

7.435

7.244

KIBRISCIK

3.114

1.585

1.529

MENGEN

13.679

6.929

6.750

MUDURNU

18.629

9.445

9.184

SEBEN

4.767

2.263

2.504

YENİÇAĞA

6.838

3.430

3.408

BOLU TOPLAM

320.014

158.580

161.434

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