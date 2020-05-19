Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi(ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, yaptığı yazılı açıklamada ile İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik etti. ESKOP Başkanı Yoltaş Kadir Gecesi açıklamasında, “Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemde 11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu vesileyle Yüce Mevla’mızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.