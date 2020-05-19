“Kadir Gecesi, Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisidir”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Doğanay, bin aydan daha hayırlı bir gece olarak anılan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Doğanay mesajında; “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin ve Ramazan Bayramına yaklaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“RABBİM BU GECEDE YAPACAĞIMIZ DUALARIMIZI KABUL ETSİN”

“Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarında buluştuğumuz rahmetin ve bereketin ayı Ramazan-ı Şerif’i on bir ayın örneği ve sultanı kılan Rabbimiz, Kadir Gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır” diyen Doğanay, Kadir Gecesi mesajında ayrıca, “İslam Alemi için gecelerin en feyizlisi ve en bereketlisi olan Kadir Gecesi’nin rahmet ve bereketinden yararlanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Rabbim bu gecede yapacağımız dualarımızı kabul etsin. Bu gece korona virüs salgınıyla ve başka belalarla uğraşan bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Bu düşünce ve duygularla Bolulu hemşerilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; Yüce Mevlamız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.