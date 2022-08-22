Kadro nerede hoca nerede

Geçtiğimiz günlerde, BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Ekrem Gürel’in, eşine özel kadro açarak Seben ilçesindeki İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı’na öğretim üyesi olarak aldığı haberini internet sitemizde ve gazetemizde yayınlamıştık.

Skandalda ikinci perde de bugün ortaya çıktı. YÖK Akademik’te yer alan bilgilere göre, Prof. Dr. Gürel’in kadrosuna alındığı bölüm olarak, organik tarım programı yazmasına rağmen, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde ‘Organik Tarım’ diye bir program bulunmuyor. Bahçe Tarımı Programı olan yüksekokulun sitesindeki akademik personel listesinde ise, Prof. Dr. Songül Gürel’in ismi yok.

Üniversitenin sitesinde yer alan bilgilere göre Prof. Dr. Songül Gürel, eşi Ekrem Gürel’in dekan vekili olduğu Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde görev yapıyor. 2012 yılından beri ikinci öğretimine öğrenci alınmayan biyoloji bölümünde Songül Gürel ile birlikte 16 profesör görev yaparken, bölümdeki toplam akademisyen sayısı 27. Songül Gürel’in esas atandığı yer olan meslek yüksekokulunda ise 3 öğretim görevlisi bulunuyor.

Prof. Dr. Gürel’in hem başvurduğu ilan olan Organik Tarım Bölümü’nün, Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde olmaması ve yine Seben Meslek Yüksekokulu’nda kadroya alınmasına rağmen BAİBÜ internet sitesinde yer alan bilgilere göre, eşinin dekanlık yaptığı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümündeki akademik kadroda görevlendirilmesi akıllara durgunluk verdi.

Üstelik görevlendirildiği bölümde akademik kadrosuna uygun bölümün olmayışı ve kendisi gibi birçok profesörün bulunan bölümde 27 akademisyenin oluşu skandala yeni bir boyut kazandırdı.

Toplam 150 kadar öğrencinin bulunduğu bölümde her akademisyene 5 öğrenci düşmesi üniversitede alay konusu olurken, Songül Gürel’in asıl kadrosunun olduğu Seben Meslek Yüksekokulu’nda ise toplamda 3 akademisyen bulunuyor. Seben Meslek Yüksekokulu’nda bulunan öğrenciler ise, “Bizim günahımız, Seben’de bulunan okulu seçmek, hocanın sevabı dekanın eşi olmak mı?” diye soruyorlar.