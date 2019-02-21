Kadroya geçen işçilerle ilk TİS

Haber: Gönül Olutürk

Gerçekleştirilen toplu imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, “Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a emekçi kardeşlerimizin adına, bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin ülkemize, Bolumuz’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bolu’da Hizmet-İş Sendikası’nın temsilcisi olan Bolu Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hacer Çınar, “Emek veren insanların hakkını takdim etme noktasında attığımız adımda bizleri yalnız bırakmayan ve emekçiyi, emeği gözeten bir görüşe sahip olan başta Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“TABİATIN KALBİ DEDİK VE BURAYA HER HİZMETİ BERABER YAPTIK”

Karaçayır Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinde hizmet noktasında Bolu’nun Dünya’da yaşanılabilir 10 kent arasında yer alması için hep beraber çalıştıklarını, yapılan çalışmaları ekip olarak başardıklarını dile getiren Başkan Yılmaz; “Bolu çok özel bir coğrafya. Bu coğrafyada 15 yıl, Cumhurbaşkanımız’ın görevlendirmesi ve Bolu halkımızın da iradesi ile hizmet yapma imkanı bulduk. Bolu geleceğine umutla bakan bir şehir, özel coğrafyaya sahip, topraklarının %65’i orman, 200 kadar göl, göleti olan ve dünyada 4 mevsimin doyasıya yaşandığı tek yer. Onun çin ‘Tabiatın Kalbi’ dedik ve buraya her hizmeti beraber yaptık. Önce bir hedef belirledik. Bolu turizm kenti olacak, spor kenti olacak, sağlık kenti olacak, üniversite kenti olacak. 15 yıl boyunca da bu hedefe kilitlenerek çalıştık. Şehircilik anlamında dünyada yaşanılabilir en güzel 10 şehirden bir tanesi arasında Bolu’nun yer alması için elimizden geleni beraberce yaptık” dedi.

Toplu sözleşme töreni sonrasında Hizmet-iş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar tarafından Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a çiçek takdim edildi.