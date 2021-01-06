Kafa kafaya çarpıştılar 1 yaralı

Haber: Volkan Yılmaz

Kaza saat 15.30 sularında Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 DR 930 plakalı otomobil sürücüsü S.N., İl Kültür Turizm Müdürlüğü önünden Parti Sokak istikametine seyir halinde iken bir anda önüne çıkan 06 EB 0657 plakalı motosikletle burun buruna çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazanın şiddeti ile otomobil camına sert bir şekilde çarparak yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından tedavisine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.