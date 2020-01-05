Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza öğlen saatlerinde, Mudurnu – Nallıhan yolu üzerinde 100. Yıl Köyü sapağında meydana geldi. Sürücülerin kimliklerinin belirlenemediği kazada, seyir halindeki otomobil ve 14 GL 420 plakalı TIR henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bankete doğru savrulan araçların içindeki sürücüler yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücülere müdahale etti. Müdahalenin ardından yaralılar Mudurnu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.