HABER: FARUK ÇİDEM

Kaza saat 09.30 sıralarında Mudurnu yolunun Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden 14 BB 922 plakalı araç sürücüsü 26 yaşındaki Uğur Köseoğlu, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Sadık Avcı'nın kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan annesi Fatma Köseoğlu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Sadık Avcı, otomobil sürücüsünün şerit ihlali yaptığını söyleyerek, "Arabanın içinde bir şeylerle uğraşıyordu. Benim şeridime geçti. Selektör yapıp korna çaldım ama fark etmedi. Şeritten çıktığının farkına çarptıktan sonra vardı. Ben kazadan kurtulmak için elimden geleni yaptım ama olmadı" dedi.

Kaza nedeniyle kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



