HABER:Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden İsa Ay idaresindeki 14 AY 835 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Elif Akkanoğlunun yönetimindeki 34 LM 770 plakalı otomobil Bulanık köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ay ile aynı araçta bulunan Vasfiye Ay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat bir süre daha tedavi altında kalacakları belirtildi.