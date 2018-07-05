Alınan bilgiye göre, Mengen'den Yeniçağa ilçesinde Nadire Köken yönetimindeki 34 PN 2502 plakalı otomobil ile Özcan Gidici idaresindeki 67 ZB 141 plakalı kamyonet, Yumrutaş köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Köken ile kamyonette bulunan Özcan, Göksu, Yağmur ve Çiçek Gidici yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralıların ikisi taburcu edilirken, üç yaralının tedavisine devam edilecek. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası her iki araçta adeta hurdaya döndü. Yaklaşık 50 bin liralık hasar oluşan araçlar hareket kabiliyetini kaybettiği için yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası bir saate yakın yol trafiğe kapalı kaldı.