Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi üzerinde seyreden G. A. idaresindeki 06 AY 3177 plakalı otomobil ile Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde seyreden H. A. yönetimindeki 14 LB 340 plakalı otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri orta şeride çıkarak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.