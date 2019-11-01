KAFANIZIN İÇİNDEKİNE HAKİM MİSİNİZ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İnsan beyni çok ilginç bir şey düşünsenize milyarlarca GB lık veriyi üzerinde barındırabiliyor. Bu verileri kullanarak icatlar yapıyor. Üretimler yapıyor hatta şöyle diyebiliriz. Bu organ insanları ve dünyayı şekillendiriyor ve pek yakında yeni galaksiler yeni gezegenlerde de onu göreceğiz. Bazı bilim insanları ileride yapay zekâ olacak her şeyi o kontrol edecek diyor ancak bu işlerden birazcık anlayan biri olarak ben yapay zekânın asla insan beyninin yapabildiği şeyleri yapamayacağını düşünüyorum.

Bu kadar beynimizden bahsetmişken size “ acaba beyninize hakim misiniz? “ diye sorsam cevabınız ne olur. Evet biliyorum garip ve belki de hiç düşünmediğiniz bir soru ancak beynimize hakim olmak onu güzel düşüncelerle doldurmak hem sağlığımıza hem de ruhumuza iyi gelen bir şeydir. Çünkü beynimizi hep olumsuz düşünce ve kaygılarla doldurursak farkında olmadan her şey kontrol den çıkar. Yapacaklarımızı bile yapamıyor hale geliriz.

Bakın size bunu bir örnekle anlatayım. Yıllar önce bir ihracat firmasının kamyonuna mal yükleyen bir işçi kaza ile kamyonun kasasında kilitli kalmış kamyon sebze taşıyormuş dolayısıyla adamın kilitli kaldığı bölmede derin dondurucu özelliği varmış ve kamyon yola çıkmış. Tabi adam dondurucuda olduğunu biliyor. Eyvah soğuktan öleceğim burada diye düşünmeye başlamış.

Elleri ayakları ve vücudu hızla soğumaya başlamış. Bağırmış ama ne fayda kasanın içi buzdolabı olduğu için yalıtım malzemesiyle kaplıymış. Sıcağı, soğuğu geçirmediği gibi sesi de geçirmiyormuş. Adam bakmış olmuyor. Tamam, ben öldüm burada daha fazla dayanamam diye düşünmeye başlamış. Bir kenara uzanıp uykuya dalmış ve kalbi durmuş.

Bu arada kamyon gideceği yere ulaşmış. Yetkililer araçtaki ürünlere bakmak için soğutucu kasanın kapılarını açmışlar birde bakmışlar soğutucu yol boyunca arızalı olduğu için çalışmamış. Yani kasanın ısısı normal ama yerde yatan adam ölmüş. Bu adam niye öldü diye günlerce araştırma yapmışlar. Fiziksel hiçbir neden bulamamışlar. En sonunda adamın olumsuz düşünceleri ve kaygıları yüzünden beyninin havayı soğuk sanıp kalbini durdurduğu ortaya çıkmış.

Şimdi bu anlattığım olay çoğunuza saçma gelebilir ama bir düşünün vücudunuzda hiç ağrımayan bir yerin ağrıdığını, eğer 15 dakika benim buram ağrıyor derseniz orası mutlaka ağrıyacaktır. Tam tersi ağrıyan bir yerinizin ağrımadığını düşünürseniz 15 dakika sonra o ağrı çok hafifleyecektir tuhaf geldiğini biliyorum. Ama aslında her şey beynimizde başlayıp bitiyor. Bu yüzden beynimizin gücünü bilmeli eğer bu gücü kontrol edebilirsek hayatta yapamayacağımız şey olmadığını unutmamalıyız

Üzülerek söylüyorum beynini olumlu yönde kullanan insan sayısı günümüzde çok az! Hatta bana çoğu kişi kafasının içinde beyin olduğundan bile habersiz yaşıyor gibi geliyor. Çünkü herkes bir şey yaparken ben bunu başaracağım diye yaklaşacağına ben bunu yapamayacağım diyerek yaklaşıyor. Doğal olarak ta yapabilecekleri bir işi bile yapamıyorlar.

Bu anlatmaya çalıştığım durumları en çokta engellenenler ve ailelerinde görüyorum. Engellenen arkadaşlarımızın kafasında bir iş yapacaklarında hep “ Yapamayacağım “ düşüncesi ve kaygısı oluyor. Ailelerinde de “ bu engelli bir şey yapamaz bir şey başaramaz bakıma muhtaç “ düşüncesi hakim oluyor. Gerçi ailelerdeki bu olumsuz düşünce ne yazık ki devletimizde de mevcut. İşte onun içinde bu konularda ne kadar yasa çıkarılırsa çıkarılsın bir arpa boyu yol kat edilemiyor.

Bunları yazdım söyledim diye bana kızmayın şöyle bir etrafınıza bakın mesela engelli bakım evi isimi altında yapılan yerler çoktur. Ancak engelli eğitim merkezi ismi altında açılan yerler çok azdı. Alışveriş ettiğiniz yerleri inceleyin Engelli çalışan sayısına bakın. Yok denecek kadar azdır. İşte bunun sebebi de beynimizdeki düşünceler kaygılar ve önyargılar yüzünden oluşan engellerdir.

Bunun içinde engelleri kaldırmaya beynimizden başlamalıyız yani beynimizi olumlu düşüncelerle kontrol altına alıp olumsuz düşüncelerle yarattığımız engelleri yok etmeliyiz ve kafamızın içinde her şeyi yapabilecek güçte bir şey taşıdığımızı fark etmeliyiz. Ancak böyle yaparsak engelleri aşa biliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber - Bolu Olay Gündem Gazetesi…