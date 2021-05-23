Kafeterya, eşya dükkanı ve sergi salonları kiraya verilecek



İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İdaremize tahsisli İlimiz Merkez İlçesi, Elvanpazarcık Beldesi Ankara karayolu üzerinde, 458.139,47 m2 yüzölçümlü Gökgöl Mağarası girişinde bulunan 65,35 m2'lik kafeterya, 30,20 m2'lik hediyelik eşya dükkanı, 6,82 m2'lik ve 5,90 m2'lik 2 adet sergi salonunun bir bütün olarak İdaremizce tespit edilen aylık muhammen bedeli üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle ve İdaremizce düzenlenen kira şartnamesi uyarınca üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

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