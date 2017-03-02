HABER: FARUK ÇİDEM

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis üyesi Canan Kaftancıoğlu referandum çalışmaları kapsamında CHP il binasında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 20 gündür referandum çalışmalarının yapıldığını ve ‘hayır’ diyenlerin neden ‘hayır’ dediklerini çok iyi bildiklerini ifade eden Kaftancıoğlu, “Ama ‘evet’ demeyi düşünenler niye ‘evet’ diyeceğini bilemeyen bir kesimden oluşuyor. ‘Evet’ demeyi düşünenler azımsanacak bir oranda değiller. Kendilerine ‘hayır’ın gerekçeleri ve ‘evet’in ne anlama deldiği anlatıldığında kulak kabartan çok ciddi bir kitle olduğunu görüyoruz” dedi.

“Hayır diyenler bile ‘evet’ çıkacağını düşünüyor”

Referandumda çıkabilecek sonuçla ilgili yapılan bir araştırmaya göre, ‘hayır’ diyecek olan insanların bile sonuçta ‘evet’ çıkacağını belirttiklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “bu ne kadar kötü bir durum. ‘Hayır’ veriyorsunuz ama referandum sonucunun ‘evet’ çıkacağını düşünüyorsunuz. Şimdi bu birkaç anlama geliyor. Birincisi, son 10 – 15 yıldır yaşadığımız sistemde artık sandıklara olan güvenimiz, kendimize olan güvenimiz, milletimizin halkımızın verasetine olan güvenimiz ne yazık ki zaman içinde yıpratılmış” şeklinde konuştu.

“Sandıktan ‘hayır’ın çıkacağına güvenmeliyiz”

İlk defa ‘hayır’ kelimesinin olumsuzluğundan dolayı dezavantajlı olmadığını belirten Canan Kaftancıoğlu, “Belki ilk defa bir referandumda ‘hayır’ın argümanları bu kadar güçlü. ‘Hayır’, doğru cümlelerle, karşımızdakini anlayarak, onun bizi anlamasını sağlayarak ve hakikaten kendi inandığımız şekilde anlattığımızda kitleye ulaştığını, akıllarındaki soruları işaretlerinin büyük oranda azaldığını görüyoruz. Bu nedenle ‘hayır’ı çoğaltırken en önemlisi bir kere o sandıktan ‘hayır’ın çıkacağına güveneceğiz. Yine bir araştırmaya göre, sandığa gitmeyenlere ‘Sandığa gitseydiniz ne oy verirdiniz?’ diye sorulmuş ve cevaplar ‘ben sandığa güvenmiyorum ve o yüzden sandığa gitmeyeceğim. Ama sandığa gidersem hayır oyu kullanacağım’ şeklinde verilmiş. Bizim sandığa gitmeyenleri ikna etmemiz lazım.