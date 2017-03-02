banner128

banner101

02 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kaftancıoğlu: Sandıklara olan güvenimiz yıpratılmış

    Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan tarihinde yapılması planlanan referandum için Bolu’da çalışmalarına devam ediyor. ‘Hayır’ çalışmaları kapsamında CHP İl binasında partililerle buluşan CHP Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu, “bizim sandığa gitmeyenleri ikna etmemiz lazım” dedi.

    02 Mart 2017 Perşembe 10:48
    Bu haber 22 kez okundu
    Kaftancıoğlu: Sandıklara olan güvenimiz yıpratılmış

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis üyesi Canan Kaftancıoğlu referandum çalışmaları kapsamında CHP il binasında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 20 gündür referandum çalışmalarının yapıldığını ve ‘hayır’ diyenlerin neden ‘hayır’ dediklerini çok iyi bildiklerini ifade eden Kaftancıoğlu, “Ama ‘evet’ demeyi düşünenler niye ‘evet’ diyeceğini bilemeyen bir kesimden oluşuyor. ‘Evet’ demeyi düşünenler azımsanacak bir oranda değiller. Kendilerine ‘hayır’ın gerekçeleri ve ‘evet’in ne anlama deldiği anlatıldığında kulak kabartan çok ciddi bir kitle olduğunu görüyoruz” dedi.

     

    “Hayır diyenler bile ‘evet’ çıkacağını düşünüyor”

     

    Referandumda çıkabilecek sonuçla ilgili yapılan bir araştırmaya göre, ‘hayır’ diyecek olan insanların bile sonuçta ‘evet’ çıkacağını belirttiklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “bu ne kadar kötü bir durum. ‘Hayır’ veriyorsunuz ama referandum sonucunun ‘evet’ çıkacağını düşünüyorsunuz. Şimdi bu birkaç anlama geliyor.  Birincisi, son 10 – 15 yıldır yaşadığımız sistemde artık sandıklara olan güvenimiz, kendimize olan güvenimiz, milletimizin halkımızın verasetine olan güvenimiz ne yazık ki zaman içinde yıpratılmış” şeklinde konuştu.

     

    “Sandıktan ‘hayır’ın çıkacağına güvenmeliyiz”

     

    İlk defa ‘hayır’ kelimesinin olumsuzluğundan dolayı dezavantajlı olmadığını belirten Canan Kaftancıoğlu, “Belki ilk defa bir referandumda ‘hayır’ın argümanları bu kadar güçlü. ‘Hayır’, doğru cümlelerle, karşımızdakini anlayarak, onun bizi anlamasını sağlayarak ve hakikaten kendi inandığımız şekilde anlattığımızda kitleye ulaştığını, akıllarındaki soruları işaretlerinin büyük oranda azaldığını görüyoruz. Bu nedenle ‘hayır’ı çoğaltırken en önemlisi bir kere o sandıktan ‘hayır’ın çıkacağına güveneceğiz. Yine bir araştırmaya göre, sandığa gitmeyenlere ‘Sandığa gitseydiniz ne oy verirdiniz?’ diye sorulmuş ve cevaplar ‘ben sandığa güvenmiyorum ve o yüzden sandığa gitmeyeceğim. Ama sandığa gidersem hayır oyu kullanacağım’ şeklinde verilmiş. Bizim sandığa gitmeyenleri ikna etmemiz lazım. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, 16, Nisan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129