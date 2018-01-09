Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bazı medya kanallarında yer alan ve kağıt paralar üzerinde grip enfeksiyonu olduğuna ve insanlar arasında hızla yayıldığına dair halk arasında söylemler çıkması üzerine konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü Acil, Sağlık, Eczacılık ve Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet BALCI “Grip hangi yolla gelirse gelsin hijyene dikkat edin” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet BALCI; “Ülkemizde gribin seyri her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, tüm yıl boyunca hangi grip virüslerinin etkili olduğu belirlenmektedir. Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. İlimizde olağandışı bir artış gözlemlenmemektedir.” diyerek ilimizdeki durumu özetledi.

Kağıt paralar üzerinde grip virüsünün olduğu ve bu yolla pek çok bulaşmanın olabileceği sorusuna karşılık BALCI, “Grip virüsü pek çok yolla insana bulaşabilir. Bu para yoluyla da, solunum yoluyla da vücut sıvıları yoluyla da olabilir. Grip hastalığında her şeyden önemlisi hijyen ve temizliktir. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, hasta kişilerle temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması gibi önlemler hastalığa karşı korunmada önemli yer tutar. Hasta kişilerin de kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve evde istirahat etmeleri, hem hastalığın iyileşmesini hızlandırmak hem de hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir, bu nedenle grip olan kişilerin istirahat etmesi gerekmektedir. Ayrıca hekim önerisi olmadıkça gelişigüzel ilaç kullanılmamalıdır” diyerek grip hastalığında temizliğin önemine dikkat çekti.