Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da çeşit iş kollarında faaliyet gösteren ve Off Road sevdalısı olan vatandaşlar yaklaşık 200 araçlık bir konvoy yapmak için İzzet Baysal devlet Hastanesi Kalıcı Konutlar mevkiinde bir araya geldi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne ait bir trafik aracının eskortluğunda klakson çala çala ve Türk bayraklarını camdan sallayarak Bolu 2’inci Komando Tugayı önün kadar gelen grup, tugayın ön kısmına; “Annelerimizden sizlere” yazılı bir pankart açtılar.

Konvoydaki araçlar tek tek bu pankart ve tugay önünden geçerek yola kırmızı karanfil attılar. Bazı vatandaşlar kahraman Komandolarımızın kendilerine selam verdiğini görünce kırmızı karanfilleri ellerine alarak nöbet noktasına kadar gidip, nöbetçi subayı ve nöbetçi askerlere birer anne şefkatiyle kendilerine verdiler. Bu esnada küçük bir çocuğun yanında taşıdığı ve içerisinde bir simit ile poğaça bulunan paketi askerimize verdi. Buna karşılık askerlerde küçük çocuğu asker selamı vererek teşekkür ettiler.

Konvoy daha sonra sırasıyla D-100 üzerinde bulunan Jandarma Alay Komutanlığı ve Sağlık Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğü önüne de kırmızı karanfil attılar.