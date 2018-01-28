



Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye geleninde olduğu gibi Bolu’daki camilerimizde okunan hutbede kahraman Türk Ordusu unutulmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbe Bolu’daki tüm camilerimizde büyük yankı yarattı. Geçtiğimiz Cuma günü ilimizdeki camilerimizde okunan o hutbenin tam metnini yayınlıyoruz;

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK SEVDAMIZDIR

Millet olarak büyük badirelerden, ağırimtihanlardan geçtik. Daha dün Çanakkale’de,Sakarya’da, Dumlupınar’da vicdanı paslanmış, insafınıve insanlığını kaybetmiş güçler, bizi tarih sahnesindensilmek amacıyla üzerimize geldi. 15 Temmuz’datarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık.Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen muazzam birgücümüz vardı. Bu güç, Allah’a olan sarsılmazimanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olanaşkımızdı. Şehitlik ve gazilik sevdamızdı.Bizler, din ve mukaddesat uğrunda doğusuyla,batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle binlerce evladımızı şehitvererek bu toprakları beraberce vatan kıldık. Aynısecdede Rahman’a kul olmakla, aynı kıblede istikametbulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik veberaberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik.

İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZ HEDEF ALINIYOR

Son yıllarda hem İslam ümmeti olarak hem demillet varlığımızla yine imtihan çemberinden geçiyoruz.Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmakisteyenler, fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimizegeliyor. İslam coğrafyasının dört bir köşesinde açılan ateşçukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlühile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız,istiklal veistikbalimiz hedef alınıyor. Birliğimiz vedirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetininumutları tüketilmek isteniyor.

BEDENİMİZİ SİPER EDERİZ

Necip milletimiz, bugün oynanan bütün karanlıkoyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır. Zorluklarıelbirliğiyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir.Bu kahraman milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki; bizimen muazzez değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz,gerektiğinde aç ve susuz yaşarız, fakat hürriyet vebağımsızlığımızdan, izzet ve onurumuzdan asla tavizvermeyiz. Mukaddesatımız uğrunda bedenimizi siperederiz, ama bir karış vatan toprağından bile vazgeçmeyiz.Bu yüce millet, geçmişten günümüze kadar savaşıdeğil barışı, tefrikayı değil birlikte yaşamayı tercihetmiştir. Bizim temel şiarımız, her daim zaliminkarşısında, mazlumun yanında yer almaktır. Hakkı vehaklıyı savunmaktır. Kimsesizin, mağdurun, mültecinin,garibin ümidi olmaktır. Çaresize çare sunmaktır.İslam’ın fetih anlayışı gereği bizim yüceideallerimiz vardır. Bu ideal, değerleri sömürmek değil,yüceltmektir. İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdimetmektir. Yeryüzünde kötülüğe engel olup iyiliği hâkimkılmak için çalışmaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuylayaşlısıyla, kahraman güvenlik güçlerimizle milletimizinher ferdinin bugün verdiği şanlı mücadele, işte bu yüceruh ve idealin bir tezahürüdür.

OYUNLARA KARŞI UYANIK OLALIM

Millet olarak Rabbimizin karşısında, tarih önündeinsanlık adına her birimize görev ve sorumluluklardüşüyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat,gönüllerimizi iman kardeşliğiyle sımsıkı kenetlemeyedevam edelim. Terör ü, fitne ve fesadı körüklemeyeyönelik oyunlara karşı uyanık olalım. İstiklal Şairimizin,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

mısralarında ifade ettiği azmimizi, muhabbetimizi,birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü söylem veeylemden uzak duralım.

ŞEREFİMİZE KAST EDENLERE FIRSAT VERME