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15 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Kahraman Tugayımız

    Ülkemizin gurur kaynağı olan Bolu 2. Komando Tugayı’nın ünü sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafından bilinmekte. Kahraman Tugayımız hakkında kısa bilgileri siz değerli okurlarımız için toparladık. Şu anda Tugayımızın komutanlığını yapan Tuğgeneral Aydoğan Budakçı’nın kahramanları.

    15 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
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    Kahraman Tugayımız
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 5 komando tugayından biri olan ve Güneydoğu’daki terörle mücadelede en çok şehit veren birlik olan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı, adını Kıbrıs Barış Harekatı ile duyurmuştur. Terör örgütünün ortaya çıkması ile birlikte terörle mücadele konusunda eğitim vermeye başlayan ve eğittiği askerler ile operasyonlar gerçekleştiren Bolu 2. Komando Tugay’ı, günümüzde de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli birliklerinden biridir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından pek çok ödüle ve madalyaya layık görülen birlikte, acemi erlerin yanı sıra terörle mücadelede yeni vurucu kuvvet olan profesyonel askerlerin de eğitimine ev sahipliği yapıyor. Eğitim şartları oldukça zor olan birlik, Bolu ilinin merkezinde konuşlanmıştır. Bu stratejik tugayın yerleşkesi olarak Bolu’nun seçilmesinin en önemli nedenlerinden biri de Bolu Dağı’nın sert yapısı ve oldukça sert geçen mevsimlerdir. Bu bölgede eğitim alan askerler, terörle mücadele için gittikleri bölgelerde zorluk çekmeden ayak uydurabilmektedir.

    Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Ulaşım Bilgileri

    Marmara ve Karadeniz bölgeleri arasında kesişme noktası olan Bolu, ülkenin geçiş merkezlerinden biridir. Bolu il merkezinin yalnızca 5 kilometre güneybatısında faaliyetlerini sürdüren Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’na ülkenin hemen her bölgesinden özel araç ile kısa bir zamanda ulaşılabilir. Tren yolu ve hava ulaşımının bulunmadığı kente otobüs firmalarından yararlanarak da ulaşılabilir.

    Özel Araç ile Ulaşım: Bolu, Karadeniz’in batı bölgesinde bulunan 300 bin nüfusa sahip orta ölçekli bir ildir. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden araç ile ulaşımın oldukça kolay olduğu kente diğer bölgelerden de özel araç ile seyahat edebilirsiniz. Merkezdeki birliğe özel araç marifeti ile gitmek isteyenlerin, İstanbul’dan 281 kilometre, Ankara’dan 187 kilometre, Sivas’tan 621 kilometre, Erzurum’dan 969 kilometre ve Antalya’dan 635 kilometrelik bir mesafeyi aşmaları gerekiyor.

    Otobüs ile Ulaşım: Bolu otobüs otogarına yalnızca 10 dakika mesafede bulunan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’nda eğitim görecek askerlerin otobüs ile kente gelmeleri kendileri açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Ülkemizin hemen hemen tüm kentlerinden Bolu’ya otobüs seferi bulmak mümkündür. Bolu’ya otobüs ile Ankara’dan yolculuk 2 saat, İstanbul’dan 5 saat, İzmir’den 10 saat, Kayseri’den 8 saat ve Trabzon’dan 13 saat sürüyor. Otogarda indikten sonra birliğe gitmek için minibüsleri kullanabilirsiniz.

    Bolu Otogar Telefon Numarası: 0374 274 14 50

    Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı İletişim Bilgileri

    Adres: Kuruçay Mah. D100 Karayolu üzeri Merkez/Bolu

    Telefon Numarası: 0374 245 11 30

    Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Hakkında Bilgiler

    Komandoların görev yaptığı veya eğitildiği birlikler, askeri disiplinin, ciddiyetin ve sorumluluğun en üst düzeyde olduğu birliklerdir. Bu ciddiyet ile eğitilecek olan askerlerin birliğin kapısından girdikleri andan son günlerine kadar uymaları gereken kurallar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetmeliklerinde belirlenmiştir. Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’nda eğitim görecek askerlerin teslim olurken yanlarında sevk evrakları ve nüfus cüzdanı bulundurmaları zorunludur. Kayıt ve kabul merkezleri, birliğin girişinde yer alır ve burada teslim olan tüm er ve erbaşların üstleri ve çantaları detaylı bir aramadan geçirilir. Bu arama sonucunda cep telefonu taşıyan askerlerin telefonlarına el konulur ve bir tutanak karşılığında acemilik süresi boyunca kilit altında tutulur. Acemi askerler, eğitimlerinin bitişinde evraklarını beyan ederek cep telefonlarını yeniden teslim alabilirler. Arama sırasında fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı, usb bellek, delici ve kesici madde, yiyecek içecek ve alkol ve buna benzer herhangi bir madde bulunursa malzemelere el konulur ve asla geri iade edilmez.

    Komandoların eğitimi, diğer acemi birliklerine göre daha uzun sürdüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitime aldığı askerlere eğitim süresi boyunca yetecek iç çamaşırı ve çorabı kayıt işleminin ardından temin eder. Ayrıca bütün komando adaylarına yazlık ve kışlık kamuflaj, kışlık bot, kar botu, panço, eşofman takımı, spor ayakkabısı, palaska, bere, eldiven de bütün erlere dağıtılır. Özellikle kamuflajın boyunun size uygun olmasına, spor ayakkabısı ve botun da numaralarının ayağınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz.

    Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı içerisinde askerlerin para ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ATM’leri bulunmaktadır. askerlik.gen.tr Ayrıca postaneden ailelerin gönderdiği paralar kimlik ibraz edilerek çekilebilirken posta işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. Aileler ile iletişim kurmak isteyen askerler, eğitim zamanlarından geriye kalan boş vakitlerinde, birlik içerisinde bulunan ankesörlü telefonları kullanabilirler. Tugay içerisinde bulunan kantinlerden hem ankesörlü telefon için kart hem de yiyecek, içecek ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

    Kıyafetler için terziye ve saç kesimi için berber gereksinimi duyan askerler, birlik içerisindeki terzi ve berberden yararlanabilirler. Zorlu eğitim süreci boyunca düzenli beslenmeleri gereken askerler için 3 öğün yemek, bölüklerdeki er ve erbaş gazinolarında dağıtılmaktadır. Banyo ihtiyacı olan askerler için de hamamlar hizmet veriyor.

    Sosyal ve Diğer Faaliyetler

    Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’na teslim olan ve eğitim alacak olan er ve erbaşlar, birlik içerisindeki sağlık tesisi personelince tepeden tırnağa bir sağlık kontrolünden geçirilirler. Yeterli görülen askerler komando eğitimine başlarken bu zorlu eğitimde yaşanacak tüm sağlık problemlerinin giderilebilmesi için sağlık tesisi, 24 saat boyunca görev başında bulunur.

    Tugay içerisindeki rehberlik ve danışmanlık merkezi de askerliğe adapte olmakta zorluk çeken askerlere yardım etmek için görev yaparlar.

    Üç ay süresince acemilik eğitimi alacak komandoların yemin törenleri genellikle ilk ayın sonunda yapılmaktadır. Yemin töreninin tam gün ve saati tugay komutanı tarafından tüm birliğe alenen duyurulur. Dileyen tüm askerler, ailelerini bu törene davet edebilirler.

    Anahtar Kelimeler: Ülkemizin, Gurur, Kaynağı, Olan, Bolu

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