Haber: Semih BAYKAL

Suriye’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması adına başlatılan İdlib operasyonu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan silah ve asker sevkiyatlarının ardından yığınaklar başlamıştı. Bölgeye henüz gelmediği açıklanan Türk askeri Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek veriyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırından ÖSO’ya destek amacı ile top atışları yapıldı.

Türkiye, Irak ve Rusya’nın çatışmasızlık konusunda anlaştığı Suriye’nin İdlib kentinde bir yandan Türkiye kentin güvenliği için operasyon hazırlıklarına başlarken, diğer yanan ÖSO’nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi devam ediyor. Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye’ye sıfır noktada yer alan Oğulpınar Sınır Karakolu'na Cuma akşamında bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

SLOGANLAR İLE KARŞILANDILAR

Özel Kuvvet unsurlarından oluşan keşif timleri Suriye içine girerek, görev yapılacak yerleri belirledi. Ayrıca önceki gün ve dün insansız hava araçlarıyla İdlib üzerinde sürekli keşif ve gözetleme faaliyeti yürütüldü. Bölgeye ayrıca radarlar da yerleştirildi. Araçların TIR’lardan indirildiği mahallelerde vatandaşlar içlerinde Bolu 2. Komando Tugayı’ndan erlerinde olduğu askerlere, "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez şeklinde" sloganlar attı.