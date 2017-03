BASIN BÜLTENİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) BOLU Şube Başkanı Abdullah Abat, 'İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabul Edilişinin 89. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla günün anlam ve önemine değinen bir mesaj yayınladı.Bundan tam 86 yıl önce, esarete karşı verilen milli mücadelenin sürdüğü günlerde, milletin iradesinin hayat bulduğu Birinci Meclis'te çok anlamlı bir oturum gerçekleştirildiğini anlatan Abat konuşmasını şöyle sürdürdü: "12 Mart 1921 günü, milletimizin bağımsızlığını sembolleştirecek milli bir marşın kabulü için o dönemin milletvekilleri hararetli bir görüşme yapıyorlardı. Kimi zaman usul, kimi zaman içerik tartışmalarının yaşandığı böyle bir oturumun ardından 725 şiirin arasından seçilen İstiklal Marşımız, hep birlikte ayakta dinlenerek coşkulu alkışlar arasında kabul edildi. Yokluk ve imkansızlıklar içinde açılan İlk Meclis'in milli irade kokan duvarlarında yankılanan bu marş, tüm dünyaya milletimizin özgürlüğe olan tutkusunu haykırıyordu" dedi.

"Akifgibibiraksiyon adamıyazabilirdi..."

O zor günlerde milletin sesi olan bu eşsiz şaheseri yazan Mehmet Akif'in Burdur Milletvekilliği görevini yürüttüğünü vurgulayan Abat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendini milletinin bağımsızlığına ve istiklaline adamış vatan şairi Akif'in kaleminde hayat bulan İstiklal Marşı, yurdun her yanına yayıldı. Ülkenin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanan bu marş, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline geldi. Akif'in müstesna kişiliğiyle, milletimizin bağımsızlık azim ve kararlılığını aynı potada birleştiren İstiklal Marşı'nın her mısrası söz ve mana mimarisinin eşsiz örnekleriyle doluydu. İstiklal Marşı gibi bir destanı ancak hayatı vatanı için mücadeleyle geçmiş Akif gibi bir aksiyon adamı yazabilirdi. Onun Anadolu'yu karış karış dolaşarak, Milli Mücadelemizin tohumlarını nasıl attığını ve bağımsızlığımızın bu şuurla nasıl kazanıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz." dedi.

"Vatanperverlerinruhhali..."

Milletimizin, bitmeyen savaşlar, kavgalar ve yokluklar içinde var olma mücadelesi veren bir avuç vatanperverin çırpınışına şahit olduğunu ifade eden Abat Akif'in, o vatanperverlerden biri olduğunu ve onun kaleme aldığı Şiir'in de bu vatanperverlerin ruh halini yansıttığını anlattı. Bu ruh halinin iyi tahlil edilmesi gerektiğine işaret eden Abat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu şiir bir yenilgiyi, pes etmeyi, bağımsızlıktan vazgeçmeyi reddeder. Şiirin mısralarında o vatanperver insanların kalplerinde taşıdıkları iman gücü, gözlerinde parlayan isyan ışığı ve yüreklerindeki özgürlük aşkının tarifi vardır.

'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım'

Burada tarihin köklerine doğru yay gibi gerilmiş, oradan güç almış ve dağları yırtacak kadar kendine güvenen bir kuşak vardır. Kompleksleri yoktur bu kuşağın. Tarihiyle, milletiyle, inancıyla, özgürlüğü ile sorunu yoktur. Tüm değerler onun için bir zenginliktir, bir övünç kaynağıdır." Bu kuşağın imparatorluğun son kuşağı olduğunu anlatan Abat "Bakışları ufuklara kadar uzanır. Hayalleri dağları, kıtaları aşacak kadar geniştir." diye konuştu.

"İstiklal Marşı'nınruhundakiençarpıcıduygu.."

Abat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özgürlüklerini yaşadıkları vatanları için yapmayacakları şey yoktur.

'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün var mı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda'

'Kendini feda etmek' belki de İstiklal Marşı'nın ruhunda hissedeceğimiz en çarpıcı duygudur. Öyle olması gerekir. Çünkü İstiklal Mücadelemiz, bağımsızlık için kendini feda etme savaşıdır. 1921 yılının Mart'ında yenilmiş bir imparatorluğun çocukları artık tek çıkar yol olarak sadece kendilerini feda etmeyi bulmuşlardır. Kurtuluş için yapılacak şey budur: Bu cennet vatan için kendini feda etmektir. Bugün hepimiz için geçerli olan bir ilkedir bu. Belki de atalarımızın hem savaş meydanında, hem de istiklalimizi simgeleyen marşımızın mısralarında bize öğrettiği bu ilkeyi unuttuğumuz için sorunlar yaşadık. Bir coğrafyada insanların kişisel çıkarları, ülkesinin çıkarlarının önüne geçmişse, o ülke yıkılmaya mahkumudur. Eğer bir millet kendini toprakları için feda etmeye her zaman hazırsa, o ülke hiçbir zaman ezilmez, esir olmaz. Tıpkı bizim ülkemiz gibi." İstiklal Marşı'nın bizim için sadece 'Milli Marş' olmadığına dikkat çeken Abat, aynı zamanda unutmamız gereken bir mücadelenin destansı tarifi olduğunu kaydetti.

Abat, ‘‘Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!' İstiklal Marşımızın kabulünün 96'ncı yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Türk milletini en kalbi duygularımla selamlıyorum’’ dedi.