Kahreden kaza

Haber: Ceylan Beykoz

Korkunç ölüm olayı akşam Bolu’nun Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Bolu’da nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed Kahraman, eve geldiğinde üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahını 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe Kahraman’ın yanında temizlemeye başladı.

Küçük Özdemir’de babasının silahı nasıl temizlediğini izlerken baba Muhammed Kahraman, bir anda tetiğe basınca, oğlunu göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde kalan Özdemir, babası tarafından hemen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürdü.

Hastanede iki saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Özdemir Efe Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Hastane polisinin durumu Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu’na bildirmesi üzerine talihsiz baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor