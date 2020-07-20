Kahreden olayın detayları şoke etti

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre, 7 yıllık evli olan Mehmet Can ve Songül Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce Mudurnu ilçesinde oturdukları evin 2'nin katından düştü. Düşme olayında anne Songül Can'ın çocuğu pencerenin plastik kısmına oturttuğu ve bu nedenle düştüğü tespit edildi. Henüz 10 aylık olan Yaprak, 4 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı.

ANNEYE ŞİZOFRENİ TANISI KONDU

İlk çocuğunu doğurduktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı için tedavi gören ve daha sonra iyileşen Songül Can, ikinci çocuğunu doğurduktan sonra tekrar psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Anne, akrabaları tarafından bu nedenle Yaprak bebeğin tedavisi süresince çocuğunun yanına yaklaştırılmadı. Tedavi süresince çocukla Mudurnu'da esnaflık yapan baba Mehmet Can ve akrabaları ilgilendi. Songül Can, ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Anneye şizofreni tanısı kondu. Anne, çeşitli ilaç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ancak ilaç kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

ÖNCE BEBEĞİ ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI

Hastanede tedavisi tamamlanan Yaprak bebek önceki gün taburcu oldu. Can çifti evleri Mudurnu ilçesinde olduğu için Bolu kent merkezinde bulunan bir akrabaları olan İbrahim Koç'un evinde kaldı. Can çifti ve Koç ailesi evin ön balkon kısmında oturduğu sırada, anne Songül Can odada uyuyan çocuğunun yanına gitmek istediğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Odanın kapısını da kilitleyen anne, çocuğunu alıp odada bulunan evin diğer balkonuna çıktı. Anne, önce çocuğunu 5'nci kattan aşağıya attı. Arkasından da yaklaşık 5 saniye sonra da kendisini boşluğa bıraktı. Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ambulans seslerini duyarak pencereye çıkan Mehmet Can ve diğer yakınları yaralanan kişinin kısa süre önce odaya giden Songül Can ve bebeği olduğunu görünce koşarak olay yerine geldi. Ağır yaralanan anne ve bebeği 112 Acil ekiplerince İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Songül Can ve talihsiz bebeği Yaprak Can, hastanede hayatlarını kaybetti.

İTME VEYA DÜŞME YOK

Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ve bebeğinin zemine düştükleri yerin birbirine 3 metre mesafede olduğunu belirledi. Öte yandan annenin ayakları üstüne düştüğü ve bebeğin de yüz üstü düştüğü tespit edildi. Yapılan incelemede annenin ayaklarının üstüne düşmesi nedeniyle herhangi bir itme ya da düşme emaresine rastlanmadığı tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bebeğin önce anne tarafından balkondan atıldığı, daha sonra da anne Songül Can'ın atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Anne ve bebeğinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Songül Can ve bebeği Yaprak'ın, işlemlerin ardından Mudurnu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.