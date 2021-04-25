Haber: Aysun Beykoz

Atatürkçü Düşünce Derneği yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde soykırım ifadesini kınadıklarını bildirdi. ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili verdiği demeçte "soykırım" ifadesini kullanması üzerine tartışmalar devam ederken, ADD’den de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD’nin siyasi amaçlarına ve baskılarına boğun eğmediklerine dikkat çekildi. ADD tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“KAHROLSUN EMPERYALİZM!

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist güçlerin yenilgisinin somut bir sonucudur. Dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçler karşısında uyanık ve dikkatli olacağız. ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım ifadesini bu doğrultuda şiddetle kınıyoruz. ABD’nin siyasi amaçlarına ve baskılarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Birinci Dünya Savaşında, Doğu Anadolu'da Çarlık Orduları ile "Büyük Ermenistan" vaadiyle kandırılmış ve silahlandırılmış Ermeni çeteleri arasında kalan, Osmanlı Ordusunu korumak için alınan; "Tehcir" kararını "Soykırım" diye kabul edenler, nefret suçu işlemekte ve düşmanlık tohumları ekmektedirler... ABD Başkanı Biden da bu kervana katılmıştır. Biden’ın açıklamasıyla halkımız; emperyalizmin karanlık yüzünü bir kez daha görmüştür. Görülen şudur:

Emperyalizm, Kurtuluş Savaşı’nda Büyük Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nden yediği şamarı unutamamıştır.

Emperyalistler, Türkiye’yi parçalama, yıkma, yeni savaşlar içine çekme hayallerinden vazgeçmemiştir.

ABD; PKK, PYD ve YPG üzerinden Türkiye’nin güneydoğu sınırında terör koridoru, terör devletçikleri yaratmak amacındadır.

ABD’nin besleyip büyüttüğü ve himaye ettiği FETÖ aracılığıyla neleri hedeflediği milletimizin malumudur.

Bizim tarihimizde, soykırım yoktur. Ancak, sözde soykırım iddialarını maksatlı bir şekilde gündeme getirenlerin geçmişleri soykırımlarla doludur...

Yaşanan bu durum göstermektedir ki, Büyük Atatürk’ün dış politika anlayışına derhal ve hemen dönülmesi hayati önemdedir. Atatürk’ün felsefesine ve Atatürk Cumhuriyeti’nin ilkelerine aykırı davranan siyasiler, bu sonuçtan sorumludurlar.

Siyasi İktidar: ABD ile ilişkileri derhal askıya almalıdır. ABD’ nin vatan toprağımızda bulunan üslerini amasız fakatsız hemen kapatmalıdır. NATO’dan çıkmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ilerleyen Türk Milleti; Milli Mücadelede olduğu gibi bugün de oynanan oyunları bozacaktır.

Ne mutlu Türküm diyene!”