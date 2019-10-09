Kahruman hakkında suç duyurusu

Haber: Aysun Beykoz

Gündeme bomba gibi düşen Bolu Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Resmiye Kahruman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlarını Bolu Ülkü Ocakları, Belediye Meclisi’nde protesto etmiş ve Kahruman’ın istifasını istemişti. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve beraberindekiler Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında yaptıkları protestonun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu için geldi.

“HAKKINDA DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

Suç duyurusu öncesinde basına açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül, “Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Resmiye Kahruman hanfendinin; bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Milliyetçi Hareketin lideri, Ülkücü Hareketin yegane temsilcisi Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli’ye ithafen sosyal medyasında ahlaksızca paylaşımlarından dolayı dün Bolu Belediyesi Meclis Toplantısında katılmak istedik. Halka açık olmasına rağmen burada çeşitli engellerle karşı karşıya kaldık. Hatta bir provokasyonla dahi karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Devlet memuru zabıta arkadaşları Ülkücü Hareketin üzerine göndererek bizleri çeşitli olumsuz eylemler içine sokmaya çalışanlara biz bugüne kadar asla prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ülkücü, Milliyetçi Hareket ahlakıyla, duruşluyla her yerde kendini ispat etmiş bir harekettir. Dün yapmış olduğumuz demokratik bir eylemin ardından bugün de CHP Belediye Meclis Üyesi Resmiye Kahruman hakkında avukatımızla beraber yasal işlemlerin başlatılması için Bolu Adliyesine gelip başvuru yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Hiç kimsenin bu ülkenin bekası üzerine bedenini koymuş, hayatını harcamış bir insana -Türklüğün töresinde bile Türk beyine hakaret edilmezken- kendisini ahlak boyutunda kendini yerlere sermiş, Ülkücü Hareketi dağ fareleri ile karıştırmıştır. Bizler bugün en büyük demokratik hakkımızı kullanıyor, kendisi hakkında devlet büyüklerine hakaretten suç duyurusunda bulunuyoruz. Sosyal medya paylaşımları açık ve nettir. Bu konuda Türk adaletine güveniyoruz. Gereğinin yapılacağından da şüphemiz yoktur” diye konuştu.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ BUNUN BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEKTİR”

Akgül açıklamalarının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Tüm Türkiye ve Bolu halkı şunu iyi bilmelidir ki; Ülkücü Hareketin milyonlarca evladı vardır, varolmaya da devam edecektir. Siz kendi annenize, babanıza nasıl sahip çıkıyorsanız Ülkücü Hareketin milyonlarca evladı da kendi öz babası saydığı Lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendiye o şekilde sahip çıkacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bunun bedelini muhakkak ödeyecektir, bunun altında kalacaktır. Bu saatten sonra gelen hiçbir özrün bizim nazarımızda hükmü yoktur. En kısa zamanda Resmiye Kahruman’ın istifasının kamuoyuna açıklanmasını rica ediyoruz.”