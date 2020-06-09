Kahruman’a yargı yolu açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yapan CHP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Resmiye Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemi ile yargılanacak.

CHP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Resmiye Kahruman, 2019 yılının Ekim ayında yaptığı paylaşımlar nedeni ile Bolu gündemine oturmuş ve AK Parti Belediye Meclis üyelerinin Kahruman’ın istifasını istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yapan Kahruman’a, Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve teşkilat üyeleri Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı’na gelerek sert tepkiler göstermişti. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, gelen hiçbir özrü kabul etmeyeceklerini belirterek, Kahruman’ın istifasını istediklerini söylemiş ve hakkında suç duyurusun bulunmuştu.

Akgül’ün suç duyurusuna üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, Kahruman hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlaması ile iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 15 Eylül tarihi dava günü olarak belirlendi. Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemi ile yargılanacak.