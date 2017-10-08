Özdilek AVM; 83 ürün ile kaliteli ve lezzetli kahvaltı keyifleri Özdilek AVM Resteurantta sizlerin beğenisine sunuluyor.Birbirinden lezzetli seçeneklerin ve günlük taze ürünlerle kahvaltılarınız Özdilekte keyfe dönüşüyor. Geniş menü ve temizliğiyle tercih edenleri pişman ettirmiyor.Hafta sonu sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arası bu eşsiz lezzetlerin tadına varabileceğiniz gibi hafta içi de sizleri saat 12.00'a kadar Özdilek AVM beklemekte. 0-6 yaş arası çocuklarınızın ücretsiz yararlanabileceği gibi 12 yaşa kadar olan çocuklarınız da %50 indirimli olarak kahvaltı keyfinize ortak olacaklar.



