Kahvaltıda buluştular

Haber: Aysun Beykoz

Kahvaltıya yerel basın mensuplarının yanı sıra Rotary Bölge Federasyon Başkanı Mustafa Kemal Ketrez ve eşi Burcu Ketrez, Federasyon Başkan Yardımcısı İsmail İldiz, Bolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Karabaş ve eşi Reyhan Karabaş, Bolu Rotary Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri F. Zehra Aydın, N. Aydın Biçer, Halil İbrahim Yılmaz, Yasemin Bakırcı ile Kulüp Üyeleri Erdal Yıldırım, Enver Günay ve Fırat Çıngı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hakan Karabaş katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti ve kahvaltıya geçildi. Kahvaltı sonrasında Başkan Hakan Karabaş kürsüye Federasyon Başkanı Mustafa Kemal Ketrez’idavet etti. M. Kemal Ketrez “Rotary Ne Yapar” başlıklı sunumunda Rotary’nin 7 öncelikli odak alanını tanıttı. Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi, Temiz Su ve Hijyen, Anne ve Çocuk Sağlığı, Çevrenin Korunması, Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma, Temel Eğitim ve Okuryazarlık, Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü alanlarında gerek Bolu’da gerekse Bölge’de yapılan çalışmalar anlatıldı. Sözlerine pandemi süreciyle devam eden M. Kemal Ketrez, Federasyon olarak alımı yapılan 41 adet ventilasyon cihazından bir tanesinin de B.A.İ.B.Ü ile yapılan protokol ile Üniversite Hastanesine bağışlandığını söyledi.

Yardım Derneği değil İyilik Derneğiyiz.

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karabaş ise, “Bizim zenginliğimiz maddi zenginlik değil fikir ve iyilik zenginliğidir.” diyerek Bolu Rotary Kulübü ile ilgili bilgiler verdi. Her meslekten insanların yer aldığı Bolu Rotary Kulübü’nün kurulduğu 1982’den beri şehrine ve Bolulara hizmet ettiğini; iyilik götürdüğünü söyledi. Başkan Karabaş ayrıca bu yıl 14. defa düzenlenecek olan Rotary Kısa Film Festivali kısaca ROFİFE’nin önümüzdeki Nisan Ayı’nda Bolu’da gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Karabaş, önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla bilgilendirmenin yapılacağını söyledi.

Gazelle Otel’de gerçekleştirilen kahvaltı sohbetlerle devam etti ve bilgi alışverişinde bulunuldu.