Kahvaltılık almaya giderken yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, trafiğe kapalı alan olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Motorize trafik polisi olan Ercan Bayraktar, alana girmesi yasak olmasına rağmen motoruyla alana giren C. K. İsimli sürücüyü durdurdu. Burada yapılan GBT sorgulamasında C.K.’nin uyuşturucu madde satmak ve kullanmak suçlarından arandığı ortaya çıktı.

C.K. 11 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı sürekli olarak hakkında arama kararı çıktığını belirterek; “İşlediğim suçun cezasını çektim ama 11 yıldır sürekli olarak polis tarafından yapılan GBT sorgulamasında hep hakkımda yakalama kararı çıkıyor. Bir türlü sistemden düşüm yapılmadığından gözaltına alınıyorum. Kahvaltı malzeme almak için arkadaşımın motorunu aldım, bu seferde trafik ekiplerine yakalandım. Bu işin artık son bulmasını istiyorum” dedi.

Motorize trafik ekibi tarafından motosiklet sürücüsü C.K.’ye ehliyetsizlikten 2 bin 605 TL trafik cezası kesilirken, üstü aramasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Bahçelievler Polis Merkezine, Yunus ekipleri tarafından götürüldü.