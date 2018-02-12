Pazar günü meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı kaza haberi şu şekilde yansımıştı; Abant Tabiat Parkı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, hafta sonunu Abant Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyen tatilciler, uzun süre yolun açılmasını bekledi.

Kaza, Pazar günü saat 13.00 sıralarında Abant karayolunun Gövem Köyü mevkiinde meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant Tabiat Parkı'na giden Atila Bahçivan yönetimindeki 34 PU 0998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Işık yönetimindeki 34 DA 4350 plakalı minibüsle çarpıştı. Abant yönüne giden Eralp Bahçivan yönetimindeki 34 LV 229 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, yol kenarlarına taşındı. İtfaiye ekipleri de araçlarda sıkışan bazı yaralıları, yaptıkları çalışmayla kurtardı.

Yaralılar, Eralp, Nermin, Erim, Ecem ve MeryemBahçivan, Selahattin Işık, Murat Kutlutekin, Hüseyin Köysu ile Süleyman, Ebubekir ve Bapir Özlük, Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

HİPOKRAT YEMİNE SADIK KALDILAR

Mezun oldukları okuldan diplomalarını aldıktan sonra doktorlar Hipokrat yemini ederler. Bu yeminin içerisinde; “Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vakit kötülük için değil, yardım için kullanacağım” cümlesi yer almakta. Abant yolu üzerinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı bu kazaya Bolu’da görev yapan 3 genç doktor sadık kaldılar. İzzet Baysal Devlet hastanesinde acil uzmanı Dr. Özgür Aslan ve Dr. Halil İbrahim Tunç ile Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Polat yaşadıklarını şöyle anlattılar; “Kaza günü 3 doktor arkadaş Abant’ta kahvaltı yapmıştık. Kahvaltıdan dönerken kaza bir anda önümüzde oldu. Yaralılar dört bir yere savrulmuştu. Hipokrat yemini etmiş ve insanlığımızdan hiçbir şey kaybetmemiş doktorlar olarak hemen yaralılara müdahalede bulunmak zorundaydık ve bunu da yaptık. Yaralıları hayata kazandırmaktan büyük mutluluk duyduk. Her nerede ve nasıl olursa olsun bizim tek amacımız insan ve her türlü canlının hayatta kalmasını sağlamaktır” dediler.