Kahve Dünyası’nın sahibi Kaan Altınkılıç’ın villasının bahçesinde bulunan tarihi sütunlar müzeye götürülecek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Mudurnu yolu üzerinde bulunan Gövem köyünde, yaklaşık 30 yıl önce yapılan yol çalışması esnasında çıkan ve yol kenarına bırakılan sütunlar Kahve Dünyası sahibi Kaan Altınkılıç’a ait lüks villanın bahçesinde çıktı. İddiaya göre yaklaşık 1 yıl önce sütunları açıkta gören Altınkılıç ailesi, dönemin muhtarı Uğur Özcan’a sütunları alıp alamayacağını sordu. Muhtar Özcan, tarihi sütunların alınmasının bir sorun teşkil etmediğini söyledi. Bunun üzerine sütunlar Kahve Dünyası sahibi Altınkılıç ailesinin lüks villasının bahçesine götürüldü.

Durumu fark eden köylülerin Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne şikâyeti üzerine tarihi sütunlar lüks villanın bahçesinden iş makineleriyle alınarak köy meydanına getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından toplanacak kurulun kararı sonrası tarihi sütunlar Müze Müdürlüğü’ne götürülecek.