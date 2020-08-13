Kahveciler isyan etti: “Oyun oynatmak istiyoruz”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvelerde oyun oynatılmasının yasak olmasına isyan etti. Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması düzenlendi. İzzet Baysal Anıtı önünde gerçekleştirilen açıklamada kahveciler “bizler de normalleşmek istiyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlara taleplerini ilettiler. Grup adına açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Mustafa Kalaycı, “Hepimizce bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla Hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine göndermiş olduğu genelgesi ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, İnternet kafeler, pIaystation ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları doğrultusunda da 01 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi işyerlerimiz oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup İnternet Kafe ve Playstation Salonları ise 01.07.2020 tarihinde faaliyete geçti” dedi.

“ESNAFIMIZ GÜNLÜK MASRAFLARINI DAHİ KARŞILAYAMAMAKTADIR”

İnsan sağlığı konusunda Hükümetinin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladıklarını söyleyen Kalaycı açıklamasının devamında, “Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için işyerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. Maddesine göre Devlet, Esnaf ve Sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir” diye konuştu.

KAHVECİLERİN TALEPLERİ

Kalaycı açıklamanda devletten taleplerini ise şu şekilde sıraladı: “Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. 1-) Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, 2-)Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, 3-) Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, 4-) Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin Devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz.”

“SORUNLARIMIZA ÇARE BULUNMASINI BEKLİYORUZ”

Kahvehanelerde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edildiğini bildiren Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı son olarak ise, “Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde Devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo vb. oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.