ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

2017 yılı KOSGEB faizsiz kredi üzerinden 50 bin lira alacak olan işletmeciler arasında ‘kahveciler’in yer almadığı öğrenildi. KOSGEB tarafından 12 ay ödemesiz sıfır faizli üst sınırı 50 bin lira olan kredi başvurusunda bulunmak için internetten başvuru yapmak isteyen kahveciler büyük bir şokla karşılaştı. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret şunları söyledi:

“Kredi ile ilgili bize gelen genelgeler kredi ile ilgili esnaf ayrımı yazmıyordu. Tüm odalarımıza bu genelgeyi ilettik. Kahveciler müracaat ettikleri gün böyle bir durumdan haberimiz oldu. Üst kuruluşumuzu aradığımda onlar da böyle bir bilgilerinin olmadığını belirterek bakanlığa gittiler. Kahveciler, ‘Nace Kod’ dediğimiz kodda 5630 gözüküyor. Bakanlar Kurulu kararında ise 5630 kodlulara kredi verilmeyecek diye bir ibare varmış. Konu ile ilgili bakanlıkla girişimler devam ediyor ama şu ana kadar hiçbir netice alınmadı” dedi.