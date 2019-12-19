Kaktüs Kütüphane açılıyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’ya yenilik katacak tasarımı ile Kaktüs Kütüphane, açılışa hazırlanıyor. İşletme sahibi Muhammet Enes Ersoy, 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te açılışı gerçekleştirilecek Kaktüs Kütüphane’ye tüm Bolu halkını davet etti. Bahçelievler Mahallesi, D-100 Karayolu 2. Cadde üzerinde, 80. Yıl Alt Geçiti yanında bulunan Kaktüs Kütüphane’de öğrenciler bireysel veya özel öğretmenleriyle ders çalışabilecek. Kaktüs Kütüphane ayrıca çay, kahve ve aperatif yiyeceklerle misafirlerine özel bir kafe konsepti de sunuyor.

GENÇ AVUKAT OFİS AÇIYOR

Kaktüs Kütüphane’nin olduğu yerde genç avukat Kübra Nur Ersoy da ofisini Bolu halkının hizmetine açacak. 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak açılışlara vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.