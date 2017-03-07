Haber: Faruk Çidem

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu, İstanbul, Bursa ve Yalova'da Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında 30 kişiden 16'sı sabahın ilk saatlerinde kalan 14'ü ise öğle saatlerine yakın adliyeye sevk edildi. TEM ekipleri tarafından sabahın ilk saatlerinde içlerinde 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı'nın da olduğu 16 kişinin adliyeye çıkarılmasının ardından, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından içlerinde yönetici, esnafın yer aldığı 14 kişi daha adliyeye sevk edildi.