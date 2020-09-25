Kaldırım ve kilit parke çalışmaları başladı

Haber: BMA

3 Eylül Perşembe günü Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan klinker tuğla ile tretuvar yapım işi ihalesine 3 firma katıldı. İhaleyi Ali Canalp isimli firma kazanarak yapım işini üstlendi. Yapılacak iş kapsamında, Atatürk Bulvarı Alt ve Üst Yol ile Hacı Emin Efendi Caddesi’nin bir kısmında çalışmalar başladı. Çalışmalar tamamlandığında yoğun geçen kış şartlarından ve çeşitli çalışmalardan kaynaklı yıpranmış kaldırım ve tretuvarlar estetik ve kullanışlı bir görünüm kazanacak.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından asfalt, alt yapı, üst yapı ve diğer çalışmaların yanı sıra kaldırım çalışmalarımız da bugün başladı. İlçemizde yaptığımız çalışmalar, tamamen vatandaşlarımızı düşünerek hareket ettiğimiz çalışmalar. İlçemiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Başlayan çalışmalar ile ilgili vatandaşlar ise Başkan Mustafa Allar’a teşekkür ederek “Çalışmaların başladığı yerler ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Altı boşalıp üzerine bastığımızda su ve çamur sıçratıyordu. Tamir edilmesine rağmen kısa sürede bozuluyordu. Bu çalışma çok isabetli oldu, Allah razı olsun” dediler.