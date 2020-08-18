Kaldırım ve yol işgali sona eriyor

Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazete’nin 15 Ağustos 2020 tarihli sayısında “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımı ile uğraşanlar yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak.

BAKANLIĞA BAĞLI İL MÜDÜRLÜKLERİ DENETLEYECEK

1 Eylül itibariyle uygulamaya geçmesi beklenen yönetmelik değişikliği kapsamında gereken denetimlerin Ticaret Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacağı öğrenildi. Denetimlerin yanı sıra gelen şikayet ve ihbarlar üzerine yapılacak incelemelerde yol ve kaldırım işgali yapmaya devam ederek yönetmeliğe aykırı şekilde hareket edenlere ise ilgili Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanacak.

CEZASI 2 BİN TL

Kurala uymayanların ceza oranı ise ilgili kanunun 18. maddesinde, ''Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası'' olarak belirtiliyor.