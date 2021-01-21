Kaldırım ve yollar kardan temizleniyor

Haber: BMA

İlimizi etkisi altına alan soğuk nedeniyle Gerede ilçesinde de zaman zaman yoğun kar yağışı meydana geldi. Hava sıcaklığının -30’lara kadar düştüğü ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında Gerede Belediyesi Atölye Amirliğine bağlı ekipler, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Zabıta ekipleri denetiminde başta ana caddeler olmak üzere tüm mahallelerin sokakları aralıksız temizleniyor.

İlçede yağışın başladığı günden itibaren acil eylem planına göre hareket eden Atölye Amirliği Ekipleri gece gündüz çalışarak yoğun kar yağışını ve olumsuz hava şartlarını vatandaşlara hissettirmeden yolları açtılar. Kar kalınlığının yer yer 30 ila 50 santimetreye kadar ulaştığı alanlar ve mahalle aralarına kadar açılan yollar vatandaşlar nezdinde takdirle karşılandı. Öte yandan, yaya yolunda biriken karların temizliği için geçen yıl belediye bünyesine katılan kar küreme araçları, öncelikli olarak çarşı merkezindeki kaldırımlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerin temizliğinde kullanıldı.

Öte yandan bu yıl kış mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi dolayısıyla endişeye kapılan Geredeli vatandaşlar yoğun kar yağışlarını sevinçle karşıladılar. Uzun yıllardır bu denli bir kuraklık hatırlamadığını belirten 75 yaşındaki Ahmet amca, “Gerede’de Haziran ve Ağustos ayında bile kar yağdığı görülmüştür. 2. Panayırlarda (Ekim Ayı) muhakkak kar yağardı. Kasım ve Aralıkta da yağması zaten olağan. Ama bu sene ne yağmur ne kar yağdı. Ocak ayında böyle bir sıcaklık düşünemezdim bile. Allah sonumuzu hayreylesin. Karda yağsın, yağmurda her şey zamanında güzel. Bolluk bereket olsun” dedi.