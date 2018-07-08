Haber: BMA

Atatürk BulvarıSedef Pastanesinden Sabancı Yurduna kadar olan bölümün sağ ve sol taraf olmak üzere yaklaşık 1 Km’lik alanda yenileme çalışmalarına başlandı.Yıpranmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış kaldırımlar yenilenerek kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulacak.Çalışmalar tamamlandığında alt arasta bölgesi ile Esentepe Mesireliğinde de çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları başlayacak.

Kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; "Göreve geldiğim günden bu yana ilçemiz mahallelerini, gerek meclis üyelerim, gerek birim amirlerimiz, gerekse muhtarlarımızla birlikte sokak, sokak dolaşarak gördüğümüz aksaklıkları not alıyoruz. İhtiyaç duyulan mevkilerde hızlı bir şekilde yol ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Atatürk Bulvarı okullarımızın yoğun olduğu bir bölge, bu bölgedeki kaldırımlarla ilgili talepler vardı, ekiplerimiz değerlendirdi ve ekonomik ömrünü tamamlayan kaldırımların yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımızı hemen başlattık. Aynı şekilde alt arasta bölgesinde yaptığımız çalışmaların devamı niteliğinde orada da kaldırım çalışmaları yapacağız, çalışmaları kısa zamanda tamamlamayıplanlıyoruz” dedi.