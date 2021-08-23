Kaldırıma çarpan sürücü yaralandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesinin hemen alt sokağında bulunan Reşat Aker sokakta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde giden Mehmet Ali Kapan direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü, kolundan ve boynundan hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kazayı hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Ekipler, kaza mahalline kısa süre içerisinde intikal etti. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından genç sürücü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 12:45