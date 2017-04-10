Haber: Esra Öztürk

Olay gece saatlerinde Bolu Karamanlı Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent Meydanı istikametinde ilerleyen Ömer Canbaz’ın kontrolünde olan 06 FK 0165 plakalı araç, caddeye doğru çıkmak isteyen Emre Özcan’ın kontrolünde olan 14 EC 375 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kaldırıma savrulan araç beraberinde sokak tabelasını da götürdü. Özcan’ın şoförlüğünü yaptığı aracın içinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen şahıs tedavi olmak üzere Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlar ise çekici yardımı ile kaldırıldı.